Supplettive Monza: Cappato deposita firme, ‘ce la giochiamo, possiamo unire elettori’

Settembre 17, 2023

Milano, 17 set. (Adnkronos) – Marco Cappato ha depositato stamane all’ufficio elettorale della corte di appello di Milano le 450 firme raccolte finora e utili alla presentazione delle candidatura per le elezioni suppletive per il collegio di Monza del 22 – 23 ottobre. Si tratta delle adesioni autenticate nel corso della mobilitazione condotta dal ‘Comitato con Cappato’, che aveva fissato come obiettivo il raggiungimento delle 350 adesioni richieste dalla legge.

“E’ il momento di parlare agli elettori e elettrici della Brianza di questioni concrete. Di temi come le libertà individuali, la democrazia, della vita delle persone, di salute e ambiente. E’ il momento del confronto positivo con chi mi sostiene su temi e obiettivi, partendo da questi e non da alchimie partitiche. Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme e di portare insieme risultati” ha spiegato Cappato che ha ottenuto il sostegno di Pd, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt.

“Non era scontata una convergenza così ampia tra forze politiche solitamente divise su alleanze, il merito è dei temi proposti e delle battaglie fatte finora in cui si sono riconosciuti e sul metodo, se siamo riusciti a unire i partiti allora possiamo farlo anche con gli elettori. Non ho la pretesa che tutti sian d’accordo su tutto, di sicuro siamo uniti sull’impostazione di fondo e su certe questioni da portare in Parlamento alternative alla destra della chiusura e al nazionalismo. Noi portiamo un grande entusiasmo. Ce la possiamo giocare” conclude Cappato.