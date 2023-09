Supplettive Monza: Cappato deposita le 450 firme per la candidatura

Settembre 16, 2023

Milano, 16 set. (Adnkronos) – Marco Cappato – cresciuto a Vedano al Lambro (Monza e Brianza) – depositerà domenica presso l’ufficio elettorale della Corte di appello di Milano le 450 firme cartacee raccolte finora e utili alla presentazione delle candidatura per le elezioni suppletive del 22 – 23 ottobre. Si tratta delle adesioni autenticate nel corso della mobilitazione condotta dal ‘Comitato con Cappato’, che aveva fissato come obiettivo il raggiungimento delle 350 adesioni richieste dalla legge.

L’appuntamento con la stampa è per domani, domenica 17 settembre alle ore 11.15, in via Freguglia davanti all’ingresso del tribunale di Milano. Cappato è sostenuto da Pd, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt.

Oltre il 40% delle sottoscrizioni per Cappato arriva dal Comune di Monza, mentre Seregno e Vimercate sono attorno al 12% ciascuno. Negli scorsi giorni il candidato ha incontrato la cittadinanza presentando i suoi obiettivi a oltre 2000 persone tra Monza, Lissone, Brugherio, Giussano, Seveso e Desio, Meda e Usmate Velate. La mobilitazione è proseguita con tavoli informativi.