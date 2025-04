Sussidiarietà: Vittadini, ‘Premio a Mattarella per impegno per persona unica e irripetibile’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Nel mondo attuale, la logica della forza sembra soppiantare quella della giustizia, e lo sviluppo della tecnica rischia di essere funzionale al potere fine a se stesso anziché promuovere il progresso della civiltà. L’essere umano pare ridotto a mero strumento, e troppo spesso diventa anche ‘rifiuto’. Di fronte a tale deriva, la cultura della sussidiarietà esorta al coraggio di recuperare uno sguardo sull’esperienza umana e sul suo intrinseco valore, rifiutando di ridurli. Favorisce la libertà di riconoscersi come persone intrinsecamente orientate al bene e capaci di gesti gratuiti, ed anche gratuiti, per il bene degli altri”. Lo ha sottolineato Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, in occasione dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale è stato consegnato il primo Premio per la sussidiarietà.

Un riconoscimento attribuitogli “per essersi distinto durante i suoi mandati per l’attenzione e l’impegno a favore della diffusione di tale principio e di tale cultura, riconosciuti come valori fondanti in un sistema-Paese prospero, coeso e solidale e in cui ogni persona sia considerata unica e irripetibile”.

“La sussidiarietà, espressione di fiducia nell’altro e nelle relazioni, non è solo un principio costituzionale ma, come lei ha sottolineato, ne rappresenta un necessario compimento. Affondando le radici nella tradizione classica occidentale, l’impianto antropologico su cui si basa il principio -ha ricordato ancora Vittadini- è quello della centralità della persona, delle formazioni sociali e di uno Stato al servizio di ogni persona e della società. Questa visione dell’essere umano come soggetto di diritti e portatore di aspirazioni di verità, giustizia e bellezza ha storicamente determinato il progetto di convivenza nel nostro Paese, attraverso la continua e faticosa ricerca di compromessi virtuosi tra interessi diversi”.