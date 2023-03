Svb: Hsbc acquista le attività nel Regno Unito

Marzo 13, 2023

Londra, 13 mar. (Adnkronos) – Hsbc ha acquistato il ramo britannico della Silicon Valley Bank pochi giorni dopo che la sua attività negli Stati Uniti è fallita. Svb Uk è stata dichiarata insolvente dalla Banca d’Inghilterra venerdì dopo il fallimento della sua società madre.

In una dichiarazione, la Banca d’Inghilterra ha affermato di poter “confermare che tutti i soldi dei risparmiatori presso Svb Uk sono al sicuro grazie a questa transazione”. La più grande banca europea ha annunciato l’acquisizione stamattina, affermando che l’accordo entrerà “immediatamente” in vigore. Il ceo di Hsbc Noel Quinn ha affermato che l’accordo significa che “i clienti di Svb Uk possono continuare a effettuare operazioni bancarie come al solito, con la certezza che i loro depositi sono supportati dalla forza, sicurezza e protezione di Hsbc”.

Hsbc Holdings plc è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, ha sede a Londra. L’acronimo Hsbc proviene da Hongkong & Shanghai Banking Corporation, banca nel 1865 a fondata a Hong Kong, dove ha avuto sede fino al 1991, dal finanziere scozzese Thomas Sutherland.