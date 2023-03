Svizzera: vendite negozi aumentano, ma è solo effetto inflazione

Marzo 1, 2023

Neuchatel, 1 mar. (Adnkronos/Ats) – Cifre di vendita in progressione per i negozi stanziali e online svizzeri in gennaio rispetto all’anno scorso, ma è solo l’effetto dell’aumento dei prezzi: se si tiene conto dell’inflazione i dati sono in calo. Stando alle informazioni diffuse stamani dall’Ufficio federale di statistica (Ust) nel primo mese del 2023 il giro d’affari del commercio al dettaglio è salito dello 0,7% su base annua, dopo la correzione per spurgare gli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi. In confronto a dicembre – al netto delle variazioni stagionali – si registra un incremento dell’1,2%

Quelli indicati sono i valori nominali. In termini reali, cioè eliminando l’effetto del rincaro, la variazione annua diventa negativa, pari al -2,2%. Nel paragone mensile la progressione si riduce per contro allo 0,6%. Escludendo i distributori di benzina (su cui incide il molto volatile prezzo dei carburanti e del petrolio) e tenendo conto delle correzioni in base all’effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in gennaio il giro d’affari è aumentato dello 0,4% (-2,4% in termini reali) rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre a livello mensile si registra un +1,1% (+0,6%).

La vendita di derrate alimentari, bevande e tabacchi hanno registrato un incremento annuo pari all’1,4% in termini nominali (-3,3% reale). Il comparto non alimentare segna invece -0,3% (-2,3% reale).