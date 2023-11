Taekwondo: Grand Prix Final, Dell’Aquila, Alessio e Baretta a Manchester, in palio punti per Parigi

Novembre 30, 2023

Manchester, 30 nov. -(Adnkronos) – Tutto pronto alla Manchester Regional Arena per la World Taekwondo Grand Prix Final. Attesi 128 atleti provenienti da 38 Paesi per il penultimo evento della stagione (a dicembre in Cina ci saranno le Grand Slam Champions Series) che mette in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri in gara saranno tre: Vito Dell’Aquila (-58 kg), campione olimpico in carica, Simone Alessio (-80 kg), medaglia d’oro lo scorso maggio ai Mondiali di Baku, e Dennis Baretta (-68 kg), vincitore dei Giochi Europei di Cracovia nella categoria -63 a giugno. Tutti e tre i nostri portacolori combatteranno sabato 2 dicembre.