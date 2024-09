Taiwan: Centinaio, ‘scongiurare azioni militari Cina’

26 Settembre 2024

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “In questi giorni lo Stretto di Taiwan vive una condizione di estrema tensione, a causa non solo delle crescenti incursioni dei mezzi militari cinesi attorno all’isola, ma anche per la recente violazione dello spazio aereo giapponese da parte di un aereo da ricognizione di Pechino, alla quale Tokyo ha reagito con l’invio nello Stretto di un proprio cacciatorpediniere. Di fronte a questa escalation, ritengo doveroso rinnovare solidarietà e vicinanza ai governi e ai popoli di Taiwan e Giappone. La sicurezza dell’area indo-pacifica è essenziale dal punto di vista geopolitico e commerciale, ma anche per difendere i valori di libertà e democrazia, a partire dai Paesi che li conservano in contesti così difficili. Per questo occorre rafforzare ogni iniziativa diplomatica per mantenere la pace e lo status quo a Taipei e per scongiurare azioni militari avventate da parte della Repubblica popolare cinese”. Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.