Taiwan: Formentini (Lega), ‘buon lavoro a nuovo presidente Lai Ching-te’

20 Maggio 2024

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Buon lavoro al nuovo presidente di Taiwan William Lai Ching-te. Taiwan vibrante democrazia, primo produttore al mondo di semiconduttori, esempio di gestione della pandemia non merita di continuare ad essere esclusa dalle organizzazioni internazionali. Lavoriamo per la pace e per il mantenimento dello status quo nello Stretto”. Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari Esteri.