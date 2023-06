Taiwan: Tajani, ‘necessario garantire status quo nell’Indopacifico’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “In America parlerò con il Segretario di Stato americano Antony Blinken di tutto ciò che riguarda le relazioni transatlantiche, tema fondamentale per la nostra sicurezza, così come del ruolo dell’Italia nel mondo e della collaborazione con gli Stati Uniti. Insieme affronteremo molti temi, fra i quali anche quello di Taiwan”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del suo intervento alla Farnesina al Fulbright Annual Meeting, nel 75esimo anniversario del Programma Fulbright in Italia.

“Certamente anche noi guardiamo alla regione dell’Indopacifico – ha aggiunto Tajani – Non a caso è presente nell’area la nostra nave militare Morosini per ribadire la necessita di libertà di circolazione nei mari. Stiamo lavorando con il Giappone e con tanti altri Paesi per sostenere lo Status quo nell’Indopacifico, penso anche allo Stretto di Taiwan. Con Blinken parleremo di questo, così come della situazione in Europa e in Ucraina, del fenomeno migratorio, della lotta al terrorismo, così come del tema della sicurezza alimentare”.