Tajani: “Somalia sta vincendo battaglia contro terrorismo, Italia può fare di più”

Febbraio 11, 2023

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “I somali stanno combattendo, e fortunatamente vincendo, la battaglia contro il terrorismo. Noi dobbiamo sostenerli anche con la formazione militare e forse possiamo fare anche di più”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento all’evento “Italia, Somalia. Una relazione speciale”, tenuto alla Luiss e organizzato dalla Fondazione Med-Or.

In quest’occasione, il ministro Tajani ha annunciato l’avvio di “una rubrica settimanale” su Radio Mogadiscio, che terrà lui stesso. L’obiettivo, ha spiegato, è “far sentire che l’Italia c’è, che gli italiani sono fratelli dei somali e vogliono lavorare con loro”. Tajani ha anche segnalato che in futuro si terranno due business forum, uno a Mogadiscio e uno a Roma, con l’obiettivo di far nascere joint venture tra le imprese dei due Paesi.