Tajani: “Stabilità Africa fondamentale per business e ridurre flussi migratori”

Febbraio 11, 2023

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Il continente africano è una delle priorità del nuovo governo” e l’interesse dell’Italia è “avere stabilità” perché “è indispensabile per fare business e ridurre i flussi migratori”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento all’evento “Italia, Somalia. Una relazione speciale”, tenuto alla Luiss e organizzato dalla Fondazione Med-Or.

“Siamo convinti che ci sia molta più voglia di Italia in Africa di quanto possiamo pensare”, ha proseguito Tajani, che avuto incontri con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, ed i ministri degli Esteri e della Difesa.

Il titolare della Farnesina ha quindi evidenziato come il continente africano sia “importantissimo per una serie di ragioni” a partire da quella energetica. “Vogliamo diventare un grande hub per tutta Europa – ha spiegato – e abbiamo interesse a risolvere insieme agli africani il problema dell’immigrazione. Tanti Paesi africani vivono gli stessi problemi che viviamo noi e allora dobbiamo avere una strategia comune che è favorire la crescita”.