Tajani: “Ue stella polare dell’Italia”

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Tanti anni nelle istituzioni europee mi spingono a considerare l’Europa un punto di riferimento, una stella polare, per la nostra politica interna ed estera”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla sessione di apertura della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia.

“Credo che la politica estera debba essere la proiezione dell’Italia nel mondo”, ha proseguito Tajani, secondo cui l’obiettivo è “far contare di più” il nostro paese nel sistema internazionale. “I nostri diplomatici sono strumento di questa azione che noi dobbiamo svolgere in un mosaico di strategie ed iniziative per perseguire sempre l’interesse della nostra Nazione – ha aggiunto – Ritengono si debba investire di più per promuovere l’Italia in Europa nel mondo. E’ un obiettivo prioritario per il governo e per me”.

Un obiettivo dell’Italia è la “difesa europea comune” perché “saremo più forti se saremmo parte di uno strumento militare portatore di pace nel mondo”, ha sottolineato.

Ucraina

“Faremo di tutto per essere protagonisti della ricostruzione” dell’Ucraina che “vogliamo possa avere presto nuove infrastrutture che permettano a tutti gli ucraini ed europei di vivere insieme nella pace e nella prosperità”, ha dichiarato ancora il ministro degli Esteri, sottolineando la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina “sempre con l’obiettivo di raggiunge una pace giusta”. Tajani ha poi ricordato l’impegno dell’Italia per l’ingesso di Kiev nell’Europa.

Caro energia

Grazie all’ “azione determinata” del governo “siamo riusciti a ottenere un tetto al prezzo del gas che permetterà di tutelare meglio le nostre famiglie e imprese che stanno vivendo un momento di grossa difficoltà a causa dell’inflazione”.

Qatargate

“Grazie alla Metsola perché anche in un momento di difficoltà con la sua determinazione ed il suo lavoro riesce a cancellare gli schizzi di fango che pochi disonesti hanno lanciato sul Palazzo”, ha affermato ancora Tajani, ringraziando la presidente del Parlamento europeo in un passaggio dedicato al Qatargate del suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori.