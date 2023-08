Taxi: Benigni (Fi), ‘bene governo, cittadini hanno diritto a servizio di qualità’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Con l’approvazione ieri in Consiglio dei ministri del dl Omnibus il governo, ancora una volta, ha dimostrato di essere attento e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, senza piegarsi ai ricatti e alle minacce utilizzati ancora troppo spesso da alcune categorie per condizionare e fermare riforme e provvedimenti assolutamente necessari”. Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro.

“Sui taxi – prosegue – è stato fatto un primo passo, sebbene ancora troppo timido, per affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza, soprattutto nelle grandi città. Il servizio offerto è spesso scadente, molti taxisti non accettano pagamenti elettronici, le auto non sono sempre pulite. Un disagio per i cittadini e i tanti turisti che hanno il diritto di avere un servizio efficiente, al pari delle altre città europee. Per ciò che riguarda gli Ncc, trattati marginalmente nel provvedimento, siamo certi che il governo saprà intervenire presto e con coraggio, nell’interesse degli utenti”. “È una battaglia di civiltà, che sta conducendo il nostro sottosegretario al Mnit Tullio Ferrante e che il movimento giovanile di Forza Italia condivide e sostiene con forza, anche perché ben accolta da tanti giovani taxisti stufi delle logiche di casta: basta inefficienze, basta criticità, basta ricatti. Sì al libero mercato e a servizi di qualità per i cittadini”, conclude Benigni.