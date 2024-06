Taxi: Boschi, ‘Salvini smetta di far finta di nulla’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “La situazione vergognosa dei taxi nelle città è sotto gli occhi di tutti, cittadini italiani e turisti. Una vera vergogna di fronte al mondo. E il ministro Salvini deve garantire il servizio pubblico, non può continuare a far finta di nulla”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante il Question Time in Aula al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Salvini deve assumersi le sue responsabilità. Di fronte all’inadeguatezza e all’incapacità del governo, la sua risposta e’ che e’ sempre colpa di qualcun altro. Dall’avvento dell’esecutivo Meloni – sottolinea – sono passati quasi due anni e nei sei anni precedenti la Lega è stata al governo per 5, con Salvini vicepresidente del Consiglio per quasi 4 anni. Di chi è dunque la colpa? Il ministro cerca di scaricarla sugli amministratori locali, ma dimentica che anche quando i presidenti di Regione, come Occhiuto, fanno leggi regionali che vanno verso una soluzione del problema, il governo dell’autonomia differenziata quelle leggi le impugna per paura delle contestazioni dei tassisti”.

“Noi non ce l’abbiamo coi tassisti, noi vogliamo garantire il servizio pubblico ai cittadini perché il taxi non è un lusso ma un servizio pubblico, indispensabile per alcuni come persone malate o con disabilità. Noi offriamo soluzioni, contrariamente a Salvini che continua a dare risposte mediocri ed evasive di fronte ad una situazione esplosiva”.