Taxi: Calenda, ‘nostra pdl per mettere fine al caos’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Oggi alcuni nostri parlamentari hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per, una volta per tutte, mettere fine al caos che in questi giorni regna sovrano sulla questione dei taxi. Una proposta seria e pragmatica, che mira ad aumentare la quantità di licenze e liberalizzare le tariffe, senza danneggiare la categoria. Ci auguriamo che venga condivisa anche dalle altre forze politiche. Bravi Giulia Pastorella, Isabella De Monte, Luigi Marattin”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.