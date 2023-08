Taxi: Della Vedova, ‘gratis per discoteche è insostenibile bizzarria’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Non esistono taxi gratis… come è noto: vorrei quindi capire da Salvini chi pagherà le corse per riportare a casa chi esce dalla discoteca non in grado di guidare. Leggo sulle agenzie di un suo progetto pilota che ‘stanzia fondi’ per questo: se è un accordo tra taxi e discoteche va ovviamente benissimo; se invece ci sono in ballo soldi dei contribuenti, per altro considerando il numero di discoteche e di utenti delle stesse in Italia, direi che sarebbe una insostenibile bizzarria”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.