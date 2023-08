Taxi: Faraone (Iv), ‘gratis a chi alza gomito? Pagato da cittadini sobri’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Non so a voi, ma a me questa storia dei taxi introvabili anche se pagati, che si materializzano gratis in discoteca se alzi il gomito, non mi convince tantissimo”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva, a proposito dell’idea lanciata dal ministro del Mimit, Matteo Salvini, di garantire il trasporto taxi gratis a chi, uscendo dalla discoteca, si sottoponga all’alcol test superandone i limiti. “Se poi penso che il servizio è pagato dai contribuenti sobri, che per premio restano anche a piedi, non mi convince per nulla”, conclude.