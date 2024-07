Taxi: Fregolent-Paita (Iv), ‘Salvini batta un colpo e garantisca servizio pubblico’

16 Luglio 2024

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Di fronte al caos taxi, che sta mettendo in ginocchio turisti e cittadini, continua l’immobilismo del governo. Salvini batta un colpo e garantisca il servizio pubblico!”. “È incredibile che davanti a un’emergenza i bandi per le nuove licenze siano ridotti a poche centinaia anche nelle grandi città. Solo una goccia nel mare. E se con una mano, attraverso l’aumento delle licenze, vogliono farci credere di migliorare il servizio, con l’altra penalizzano gli utenti consentendo un aumento sproporzionato delle tariffe. Una vera e propria presa in giro”. Lo dichiarano le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Raffaella Paita.

“Fino a quando il ministro dei trasporti e il governo non avranno il coraggio di fare delle vere liberalizzazioni che consentano la concorrenza non sarà garantito il servizio a chi è malato, alle persone con disabilità, ai cittadini tutti. È tempo che comprendano che il taxi non è un lusso ma un servizio pubblico”, concludono.