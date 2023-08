Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Non voglio credere che Faraone, pur di attaccare il ministro Salvini, preferisca le tragedie del sabato notte a una misura di buon senso come quella di taxi o navette fuori dalle discoteche. La Lega punta sulla sicurezza stradale e crede in un progetto sperimentale che potrebbe salvare la vita a tanti nostri ragazzi. L’esponente di Italia viva?”. Lo dichiara Elena Maccanti, deputata e capogruppo della Lega in commissione Trasporti.