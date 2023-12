Taxi: Magi, ‘governo boccia emendamento, Meloni felice per code?’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo capito che il governo è felice della situazione dei taxi in Italia e che apprezza le file di cittadini in attesa nelle stazioni e negli aeroporti. E su tutto questo non vuole muovere un dito: evidentemente vogliono che la coda per il taxi diventi a tutti gli effetti un prodotto Made in Italy”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“E’ stato infatti respinto all’aula della Camera un nostro emendamento al Ddl concorrenza sulla situazione dei taxi: come tutti sappiamo in molte città italiane di fatto c’è un disservizio cronico con file di cittadini di decine di metri. Visto che questo ddl parla di concorrenza – sottolinea Magi – c’era l’occasione per aprire maggiormente il mercato. Ho presentato un emendamento moderato e ragionevole, imponendo alle amministrazioni locali l’obbligo di trasmettere all’autorità di regolazione dei trasporti annualmente una relazione in cui si indica qual è il numero di licenze in quel momento circolanti e qual è l’analisi della domanda, analizzando anche il numero di tasse di soggiorno e quindi legandola all’effettivo andamento del turismo in quel comune, per poter emettere nuove licenze superando il limite del 20% imposto da questo governo”.

“Io credo – conclude il segretario di +Europa – sia impossibile spiegare la contrarietà del governo a un emendamento così ragionevole e moderato rispetto alla situazione imbarazzante di mancanza di servizio pubblico”.