Taxi: Marattin (Azione-Iv), ‘serve iniziativa contro carenza mezzi’

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Da diverse settimane nelle città italiane più popolose è impossibile trovare taxi. E in città dove il trasporto pubblico è nei fatti inesistente (come Roma) questo significa l’impossibilità di spostarsi se non con un mezzo privato, con le inevitabili conseguenze su traffico e inquinamento”. Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva. ”Quello che accade – spiega – è che, per fortuna, il flusso turistico in questo periodo è molto elevato, e pertanto la domanda di taxi è esplosa”.

“L’offerta, però – sottolinea Marattin – è rimasta scarsa, sia per colpa dei comuni (che non aumentano le licenze) che dello Stato (che non approva una riforma complessiva del sistema, in grado ad esempio di integrare appieno le nuove tecnologie). E quando c’è eccesso di domanda, se i prezzi non possono aumentare – come nel caso dei taxi, in cui la tariffa è amministrata – allora un sacco di domanda di rimane inevasa. E quindi file interminabili alle stazioni, attesa infinita al telefono per chiamare una vettura. La politica è per la maggior parte silente sul tema. La ‘destra’ perché difende questa – come altre – posizione corporativa dei tassisti, la ‘sinistra’ perché considera mercato e concorrenza due orribili parolacce”.

“Molti altri politici -rimarca Marattin- probabilmente sono scottati dal fatto che negli ultimi 20 anni ogni volta che anche solo l’ipotesi di una riforma si affaccia all’orizzonte, i tassisti bloccano le città per giorni; nel luglio scorso vennero pure a circondare Palazzo Chigi buttando bombe carta. Nel frattempo, turisti e cittadini sono abbandonati a loro stessi, mentre il confronto con altre città europee e mondiali su questo tema relega il nostro Paese molto più in basso della maggior parte dei paesi in via di sviluppo”.

“Sarebbe bello – e forse utile anche per altri scopi – se Italia Viva, Azione, +Europa, i Liberal Democratici Europei, e altri, mettessero in piedi un’iniziativa politica coerente e duratura sul tema: proposta di legge, mobilitazione di cittadini-elettori, anche qualche azione ‘eclatante’. Non sarà eccitante come la discussione su ‘chi fa il leader’ o ‘quanto si stanno simpatici Tizio e Caio’, ma forse potrebbe essere più utile”, conclude.