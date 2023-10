Taxi: Urso, ‘su licenze Gualtieri impari da Veltroni’**

Ottobre 8, 2023

Brucoli (Siracusa), 8 tt. (Adnkronos) – “Il Comune di Roma, 17 anni fa, con il sindaco Veltroni fece un concorso. E Veltroni diede mille licenze gratuitamente. Oggi Gualtieri mi dice che non può applicare la legge perché deve rinunciare al 20% delle licenze. Ma come? Veltroni lo fece, e oggi con un’emergenza come quella a Roma si pretende di fare cassa su quella emergenza. Impari da Veltroni! Non dico da uno dei nostri, ma da uno di loro”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa).

Poi, collegato da remoto, Urso aggiunge: “I tassisti potranno finalmente richiedere la seconda guida, perché abbiamo chiarito un aspetto, credo che i sindaci sappiano, che scoraggiare i tassisti a chiedere la seconda guida per aumentare l’utilizzo della propria auto dando a un secondo addetto la possibilità di guidare il taxi oltre l’orario che devono fare ovviamente i tassisti in prima persona”. “Perché a Roma vi era stato appena l’1%, poche decine di tassisti, che hanno richiesto la seconda guida. Perché? Perché temevano cause di lavoro – prosegue Urso – Abbiamo chiarito: sarà un contratto di lavoro autonomo, non possono temere più una causa di lavoro. Mentre sino ad oggi poche decine di tassisti avevano chiesto la seconda guida, credo che nelle prossime settimane saranno centinaia le richieste”.

“Il sindaco di Roma se volesse potrebbe concedere licenze temporanee, seconde licenze ai tassisti che hanno già un auto per affrontare i picchi dovuti ai grandi eventi internazionali, come Cortina o il Giubileo, per dare un servizio più completo ai cittadini”, ha detto ancora Urso.