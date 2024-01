Teatro: D’Elia, ‘interrogazione a Sangiuliano su intromissione Mollicone’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Le commissioni parlamentari possono ben svolgere indagini conoscitive sulle materie di propria competenza. Ma, in assenza di determinazioni collegiali in questo senso, il presidente della commissione cultura ha solo la responsabilità di convocare il Ministro a rispondere alle interrogazioni parlamentari, cosa che chiederò al presidente della cultura del Senato affinché il Ministro Sangiuliano risponda delle indebite intromissioni dell’onorevole Mollicone in decisioni che non sono di sua competenza”. A dichiararlo è Cecilia D’Elia senatrice Pd e capogruppo nella settima commissione, cultura, scuola istruzione pubblica.