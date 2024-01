Teatro: Graziano (Pd), ‘problema è metodo non persone’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Solo immaginare di nominare il direttore del Teatro di Roma contro il sindaco di Roma è una follia. La destra va avanti per arroganza e colpi di mano. Rispetto per il nome di De Fusco, ma il tema è il metodo, non le persone. Dobbiamo azzerare tutto e ripartire. Ma purtroppo la destra pensa solo ad occupare poltrone senza una visione. Questa è un’inutile ferita nel mondo della cultura italiana di cui non si sentiva il bisogno”. Così il deputato del Pd Stefano Graziano, ospite di ‘Agorà’ Raitre.