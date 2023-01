Teatro: il Nazionale di Milano festeggia capodanno raggiungendo 3 mln biglietti

Gennaio 2, 2023

Milano, 2 gen. (Adnkronos) – Capodanno con ‘il botto’ per il Teatro Nazionale di Milano che, in occasione della replica del 30 dicembre del musical ‘Sister Act’, ha registrato l’ingresso del tremilionesimo spettatore da quando, nel 2009, è gestito da Stage Entertainment. Il conteggio è stato reso possibile attraverso l’elaborazione del pubblico presente a tutti gli spettacoli, compresi gli eventi privati e le convention aziendali proposti in questi 13 anni.

Il record di capodanno fa seguito a quello del 2012 quando venne festeggiato il milionesimo biglietto staccato: “La protagonista di questo nuovo primato si chiama Marica -fanno sapere dal teatro di Piazza Piemonte-; è una giovane milanese di 24 anni che oltre a ricevere le congratulazioni da tutto il personale, come premio ha avuto la possibilità di esibirsi con un cameo nel finale di ‘Sister Act’, la sera successiva, durante la speciale rappresentazione di capodanno.

Per Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment e direttore, oltre che del Teatro Nazionale anche del Lirico ‘Giorgio Gaber’, si tratta du “una bella soddisfazione che certifica la bontà del nostro lavoro e di tutti coloro che quotidianamente si impegnano per offrire prodotti di qualità”. Sapere che “questo ambizioso traguardo” sia stato raggiunto “con ‘Sister Act’, lo spettacolo sinonimo della definitiva ripartenza, mi fa ancora più piacere -sottolinea-. Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno con ‘Pretty Woman’, avevamo pensato a un musical che consentisse di lasciarci definitivamente alle spalle uno dei periodi più bui della nostra storia. Grazie ad un cast straordinariamente coinvolgente, a musiche azzeccate e alla splendida regia di Chiara Noschese, devo dire che ce l’abbiamo fatta! Andiamo dunque avanti -conclude- pronti per nuovi ambiziosi traguardi nello spirito del nostro gruppo, che guarda sempre avanti all’insegna dell’ottimismo”.