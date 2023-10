Teatro: la Meloni in platea per Pio e Amedeo, ‘ironia pesante ma lei è autoironica’**

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – C’era anche Giorgia Meloni tra il pubblico accorso a vedere il nuovo spettacolo di ‘Pio e Amedeo al Teatro Brancaccio di Roma, ‘Felicissimo Show’. Il presidente del Consiglio si è recato allo show nella serata di debutto, domenica 2 ottobre, sedendosi in prima fila. Pio e Amedeo, che nello spettacolo hanno diverse battute all’indirizzo dell’esecutivo e del premier, non hanno fatto sconti. Come raccontano ai giornalisti: “Ieri c’era la Meloni. Era la prima volta che veniva a vederci. Abbiamo insistito di più sulle accise, ci siamo andati pesanti”, spiegano. E lei? “Lei rideva. È una donna molto autoironica. Magari ad aver tutti i politici così, che sanno ridere delle battute”, dicono Pio e Amedeo.