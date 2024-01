Teatro Roma: Conte, nomina sdoppiata, direttori di riferimento sia per Pd che per Fdi’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “L’amichettismo di destra vale quanto l’amichettismo di sinistra. I cittadini non sono sciocchi. L’allarme democratico lanciato dal Pd per la nomina da parte di FdI del nuovo direttore del Teatro di Roma è appena rientrato: la figura è stata sdoppiata e Pd e FdI avranno, ciascuno, il proprio direttore di riferimento”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, in un passaggio d un lungo post in cui motiva la decisione del Movimento di non prendere parte al sit-in voluto dalla segretaria dem Elly Schlein il 7 febbraio davanti alla sede Rai.