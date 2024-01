Teatro: Verducci, ‘dichiarazioni Mollicone gravissime e inquietanti’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del Presidente della Commissione Cultura della Camera Mollicone nelle quali rivendica un ruolo nella nomina del nuovo Direttore del Teatro di Roma, imposto con la forza da Governo e Regione senza il coinvolgimento del Comune di Roma, sono inquietanti e di assoluta gravità. Viene sbandierata una concezione e una pratica del potere che non ha invece alcun fondamento”. Così il senatore Francesco Verducci, della Commissione Cultura del Senato.

“Ci sono regole da rispettare a tutela dell’autonomia dei singoli Teatri, in questo caso del Teatro di Roma. Questa vicenda è emblematica, perchè rivela il disprezzo per le regole da parte della destra. Le dichiarazioni di Mollicone rivendicano il tentativo di un’occupazione politica in sfregio a tutto. Un tentativo pericoloso che va respinto perchè crea un precedente gravissimo”.