Tecnimont: in jv contratto da 80 mln dollari per progetto sviluppo gas Hail Ghasha ad Abu Dhabi

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – Tecnimont ha ricevuto una lettera di aggiudicazione da Adnoc per i lavori preliminari di ingegneria e procurement (“Pre-Construction Services Agreement-PCSA”) relativi alle strutture onshore del progetto Hail Ghasha, in qualità di membro di una joint venture composta da Tecnimont, Technip Energies e Samsung Engineering. Il valore complessivo dei lavori preliminari di ingegneria e procurement delle strutture onshore è di circa 80 milioni di dollari per la joint venture. Lo scopo del lavoro del Pcsa comprende anche la preparazione di una Open Book Estimate per l’esecuzione dell’intero progetto, che sarà considerata come parte della decisione finale di investimento del cliente.

Questa aggiudicazione viene conferita mentre Adnoc sta accelerando la propria espansione del business del gas, nell’ambito della sua strategia di crescita low-carbon per continuare a soddisfare in modo responsabile il fabbisogno energetico globale. Adnoc è impegnato a valorizzare le abbondanti riserve di gas naturale degli Emirati Arabi Uniti per garantire al Paese l’indipendenza energetica nel gas, la crescita industriale e la diversificazione, nonché per soddisfare la crescente domanda globale di gas. Alessandro Bernini, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Siamo onorati di continuare a supportare ADNOC nell’accelerazione dei suoi piani di crescita nel gas. Maire Tecnimont è stata coinvolta nell’industria di trasformazione delle risorse naturali del Paese sin dalla fine degli anni ’90, con il primo complesso di poliolefine (Borouge 1) completato nel 2001. Questo contratto conferma l’impegno di Maire Tecnimont nel creare valore negli Emirati Arabi Uniti grazie alle proprie elevate capacità ad alto contenuto tecnologico e le proprie competenze distintive.