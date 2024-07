Tecnologia: Apple Vision Pro, si punta sugli Its Academy per la formazione in Italia

11 Luglio 2024

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Si punta sull’istruzione terziaria professionalizzante degli ITS Academy per la diffusione e le possibili applicazioni professionali in Italia dei nuovissimi dispositivi di spatial computing Apple Vision pro che sono pronti a cambiare il modo di interagire con le persone ma anche con i propri interessi e con la propria professione. Grazie alla collaborazione intrapresa con R-Store che rappresenta il canale di distribuzione dei prodotti Apple in Italia, una delegazione di ITS Academy e in particolare quelli della filiera ICT sono stati ospiti nella sede di Apple Europa alla Battersea Power Station ed hanno potuto vivere l’esperienza Apple Vision Pro da alcuni giorni presenti sul mercato europeo ma ancora non disponibili per quello italiano. L’intesa raggiunta è finalizzata sia allo sviluppo di contenuti per i nuovi dispositivi che alla diffusione del loro utilizzo”. Si legge in una nota.

Apple ha riconosciuto un gran numero di ITS Academy della filiera ICT come al Apple Authorised Training Center Education (AATCE) attraverso la condivisione di programmi che includono la formazione degli istruttori/docenti e gli esami di certificazione per lo sviluppo di app con con i specifici linguaggi software dedicati agli studenti che saranno in grado di dimostrare la loro capacità di creare applicazioni straordinarie. “Gli ITS Academy, per la loro caratteristica finalizzata all’imparare facendo rappresentano un veloce segmento di istruzione per trasferire immediatamente agli studenti le competenze richieste dal mercato del lavoro – afferma Guido Torrielli, Presidente di ITS Italy, l’associazione che raggruppa gli ITS Italiani, per tale motivo abbiamo accolto favorevolmente la collaborazione con RStore finalizzata alla diffusione dell’ecosistema Apple in Italia sia per lo sviluppo di applicazioni grazie al contributo della nostra filiera ICT che per l’utilizzo dei nuovi dispositivi nelle diverse aree di interesse dei nostri ITS”.

“Non potevamo non stringere questa importante collaborazione con il sistema degli ITS che ora insieme alle Università, Politecnici e le scuole scuperiori ci vedono impegnati nella grande prova dell’ammodernamento tecnologico del nostro paese – dichiara Giancarlo Fimiani – amministratore delegato di RStore, il principale canale distributivo dei prodotti Apple in Italia – ci auguriamo di vedere anche grazie a questo accordo disponibili quanto prima i nuovissimi dispositivi Vision Pro sul mercato italiano”.