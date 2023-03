Tempocasa cresce: obiettivo 700 agenzie in Italia, già 4.000 collaboratori

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Tempocasa cresce. Con 646 agenzie collocate sul territorio, e l’obiettivo di raggiungere quota 700 nel 2023, il gruppo si presenta come una realtà in pieno sviluppo, che può già contare su 4.000 collaboratori. ”Siamo riusciti a ottenere una crescita esponenziale e, a breve, faremo un congresso che sarà veramente fantastico”, afferma il presidente di Tempocasa, Daniele Palermo, nel corso della presentazione del report 2023. Le regioni roccaforte sono: Lombardia (275 punti vendita); Emilia Romagna (110 punti vendita); Piemonte (95 punti vendita); Campania (41 punti vendita); Lazio (32 punti vendita); Marche (20 punti vendita). A cui si aggiungeranno presto le regioni in espansione che sono: Liguria (15 punti vendita); Veneto (14 punti vendita); Sicilia (10 punti vendita).