Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. – (Adnkronos) – Non si ferma il cammino di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Rotterdam. Questa sera infatti il tennista altoatesino ha sconfitto agevolmente – in un’ora e 13 di match – in due set lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1, 6-3.