Tennis: Alcaraz, ‘Djokovic vuole il Golden Slam nel 2024 ma lo fermerò’

Novembre 29, 2023

Città del Messico, 29 nov. -(Adnkronos) – “Djokovic ha detto che è pronto a fare il Golden Slam e quindi vincere i quattro tornei del Grande Slam e l’oro olimpico, ma noi siamo qui per fermarlo”. Così il campione di Wimbledon Carlos Alcaraz in una conferenza stampa a Città del Messico, dove è atteso per una partita esibizione. “Ho lavorato con uno psicologo che mi ha aiutato -aggiunge il ventenne spagnolo-. Il 2024 sarà un anno impegnativo, con le Olimpiadi dopo Wimbledon. Lavorerò duro per regalare una medaglia ai mio paese”.

“La prima parte della mia stagione è stata spettacolare, ma dopo Wimbledon ho avuto un periodo un po’ negativo -ammette Alcaraz-. Penso che sia normale e devo imparare da queste situazioni. Il 2024 sarà un anno pieno di energia e di bei momenti, ci alleneremo e lotteremo per essere allo stesso livello o addirittura migliore di quest’anno”. A 20 anni, con 12 titoli Atp vinti, il murciano assicura di non essere cambiato: “Sono sempre lo stesso ragazzo, essere famoso non cambierà la mia personalità o l’uomo che sono, anche con tutte le aspettative delle persone che mi paragonano a Federer o Nadal”.