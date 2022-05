Maggio 8, 2022

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Gli Internazionali Bnl d’Italia non vedranno in gara il nuovo fenomeno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz. Il 19enne spagnolo al termine della finale vinta a Madrid contro il tedesco Alexander Zverev, ha annunciato il suo forfait al Foro Italico: “Con la voglia che ho di vincere e lottare per un Grande Slam, la cosa migliore per me è fermarmi per recuperare l’infortunio alla caviglia ed essere al meglio a Parigi”.