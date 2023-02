Tennis: At Cordoba, Vavassori ko al 1° turno

Febbraio 8, 2023

Cordoba, 8 feb. – (Adnkronos) – Finisce contro Guido Pella l’avventura di Andrea Vavassori nel torneo Atp 250 di Cordoba. L’azzurro è stato superato con il punteggio di 6-2 6-2 dall’argentino in appena 80 minuti di gara.

A pesare oltremodo sull’andamento dell’incontro è stata la difficoltà di Vavassori a tenere i turni di battuta. Nel secondo game l’azzurro ha subito immediatamente il break commettendo un doppio fallo, poi nel quarto game ha dovuto annullare due palle break per evitare di affondare ulteriormente. Sotto 3-1, il piemontese ha avuto una vana reazione arrivando alla palla del contro break che però non è riuscito a concretizzare. I problemi di Vavassori al servizio sono continuati ancora fino al doppio break che ha sancito la conclusione del set.

Nel secondo parziale l’argentino ha mollato leggermente la presa e Vavassori ne ha approfittato per strappare per la prima volta il servizio al rivale. Immediato però il contro break dell’argentino, giunto ancora grazie al doppio fallo dell’italiano, che è rimasto in partita fino al quinto game, poi sul 3-2 ha mollato perdendo ancora due turni consecutivi di battuta e di conseguenza il match. Sul ‘pallottoliere’ di Vavassori sono finiti appena 2 ace, 4 doppi falli e il 51% di prime con cui ha fatto soltanto il 56% dei punti. Pella attende agli ottavi il vincente tra il boliviano Hugo Dellien e l’argentino Pedro Cachin.