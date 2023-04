Tennis: Atp Barcellona, esordio vincente per Arnaldi

Aprile 18, 2023

Barcellona, 18 apr. -(Adnkronos) – Esordio vincente per Matteo Arnaldi al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.722.480 euro). L’azzurro, numero 105 del mondo, sconfigge lo spagnolo Jaume Munar, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 58 minuti. Il 22enne di Sanremo centra così il primo successo in carriera nel tabellone principale di un torneo Atp. Al secondo turno se la vedrà con il britannico testa di serie numero 12 Daniel Evans (numero 26 Atp), mai affrontato prima.