Tennis: Atp Barcellona, Passaro supera il primo turno, Giustino ko

Aprile 18, 2023

Barcellona, 18 apr. -(Adnkronos) – Francesco Passaro supera il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.722.480 euro). L’azzurro, numero 125 del mondo, supera lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 244 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e tre minuti. Esce di scena invece Lorenzo Giustino, numero 223 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che si arrende al russo Alexander Shevchenko, numero 98 Atp, per 6-2, 6-2 in un’ora e quattro minuti.