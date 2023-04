Aprile 21, 2023

Barcellona, 21 apr. (Adnkronos) – Jannik Sinner non ce la fa e dopo la battaglia ai quarti si ritira per infortunio dalle semifinali del torneo Atp di Barcellona, come comunicato dall’organizzazione sui social. Lorenzo Musetti quindi si qualifica direttamente per la semifinale del torneo spagnolo.