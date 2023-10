Ottobre 28, 2023

Basilea, 28 ott. – (Adnkronos) – Il campione in carica Felix Auger-Aliassime è in finale al torneo Atp 500 di Basilea (veloce indoor, montepremi 2.196.000 euro). Il canadese, numero 19 del mondo e 6 del seeding, supera il danese Holger Rune, numero 6 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un ‘ora e 22 minuti. Auger-Aliassime difenderà il titolo contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 Atp e 4 del tabellone.