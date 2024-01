Tennis: Atp Brisbane, Nadal ko con Thompson che in semifinale sfiderà Dimitrov**

Gennaio 5, 2024

Brisbane, 5 gen. (Adnkronos) – Rafa Nadal ferma la sua corsa nel torneo Atp di Brisbane in Australia, il primo dopo il rientro sui campi da tennis dopo l’infortunio. Lo spagnolo ai quarti di finale è stato battuto, dopo aver sprecato tre match point, in tre set dall’australiano Jordan Thompson, numero 43 del ranking Atp, in rimonta con il punteggio di 5-7, 7-6 (8-6), 6-3 in 3 ore e 25 minuti. L’australiano approda in semifinale dove affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 2 del torneo.