Tennis: Atp Finals, Djokovic batte Hurkacz al 3° set, va in semifinale solo se Sinner batte Rune

Novembre 16, 2023

Torino, 16 nov. – (Adnkronos) – Novak Djokovic batte Hubert Hurkacz nel suo ultimo incontro del gruppo verde delle Atp Finals di Torino. Il serbo, numero 1 del mondo, sconfigge il polacco, numero 9 del ranking Atp ed entrato nel torneo per il forfait di Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 7-6 (7-1), 4-6, 6-1 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Per passare in semifinale Djokovic deve sperare che il già qualificato Jannik Sinner, numero 4 del mondo, sconfigga il danese Holger Rune, numero 8 del ranking. I due giocheranno stasera alle 21.