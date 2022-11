Novembre 19, 2022

Torino, 19 nov. (Adnkronos) – Novak Djokovic conquista un posto in finale alle Atp Finals per l’ottava volta in carriera. Il campione serbo, ex numero uno del mondo, si è imposto sullo statunitense Taylor Fritz 7-6 (7-5), 7-6 (8-6), in un’ora e 54′ di gioco. In finale Djokovic aspetta il vincente di Ruud-Rublev e andrà a caccia del record di sei titoli di Roger Federer.