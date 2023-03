Tennis: Atp Indian Wells, Alcaraz e Auger-Aliassime ai quarti

Marzo 15, 2023

Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) – Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfrutta il ritiro, per un problema agli addominali, del britannico Jack Draper, numero 56 del ranking Atp, sul punteggio di 6-2, 2-0 in favore del campione dello Us Open. “Sentivo la palla molto bene, sono contento del tennis espresso. Ho risposto bene e mi sento in fiducia per andare ancora avanti”, dice Alcaraz dopo i 46 minuti di partita. Al 19enne di Murica serve il titolo a Indian Wells per scavalcare Novak Djokovic e tornare numero 1 del mondo. Ai quarti è atteso dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del mondo e 8 del seeding, che salva 6 match point (3 consecutivi sullo 0-40 5-6 del terzo set e altri 3 di fila da sotto 6-3 al tie-break conclusivo) prima di battere per 3-6, 6-3, 7-6 (8-6), lo statunitense Tommy Paul, numero 19 Atp e 17 del tabellone.