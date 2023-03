Tennis: Atp Indian Wells, Arnaldi, Passaro e Marcora out al turno decisivo delle qualificazioni

Marzo 8, 2023

Los Angeles, 8 mar. -(Adnkronos) – Matteo Arnaldi, Francesco Passaro e Roberto Marcora sono stati eliminati al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 10.143.750 dollari). Il 22enne sanremese, numero 115 del mondo, cede per 6-4, 6-4, in un’ora e 51 minuti di partita, all’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 94 del ranking. Il 22enne di Perugia, numero 116 Atp, lascia via libera al cinese di Taipei Tung-Lin Wu, numero 175 del ranking. Passaro si ritirato a metà del secondo set sul punteggio di 6-2, 3-0 in favore del 24enne di Taichung. Fuori Roberto Marcora, numero 594 del mondo, entrato in tabellone grazie al ranking protetto: il 34enne di Busto Arsizio, si arrende per 6-3, 6-1, in un’ora e nove minuti, dall’altro l’australiano Aleksandar Vukic, numero 186 del ranking.