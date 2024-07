Tennis: Atp Kitzbuhel, Gaston ko e trionfo Berrettini

27 Luglio 2024

Kitzbuhel, 27 lug. (Adnkronos) – Altro titolo per Matteo Berrettini che si impone in finale nel torneo Atp di Kitzbuhel e si aggiudica il suo terzo successo stagionale dopo quelli di Marrakech e Gstaad. In finale il 28enne romano, n.50 Atp, sulla terra austriaca, ha superato in due set il francese Hugo Gaston, n.91 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1 ora e 20 minuti.