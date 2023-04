Aprile 30, 2023

Madrid, 30 apr. – (Adnkronos) – Il campione in carica Carlos Alcaraz si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 32 del ranking Atp e 26 del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 31 minuti.