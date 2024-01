Tennis: Atp Marsiglia, forfait di Sinner

Gennaio 29, 2024

Marsiglia, 29 gen. – (Adnkronos) – Il campione dell’Australian Open Jannik Sinner dà forfait al torneo Atp 250 di Marsiglia, in programma la prossima fine settimana. A dare l’annuncio gli organizzatori dell’evento francese che aggiungono di essere in trattativa con il tedesco Alexander Zverev per sostituire l’altoatesino. Sinner dovrebbe tornare a giocare nel torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 19 al 25 febbraio.