Tennis: Atp Montecarlo, per bookie Sinner favorito per il titolo

Aprile 14, 2023

Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Liquidato Musetti in due set nel derby dei quarti, Jannik Sinner si prepara alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, che lo vedrà di fronte a Holger Rune. L’azzurro, ottavo nel ranking ATP, precede di una sola posizione il suo prossimo avversario, risultato però vincitore nell’unico precedente tra i due (complice però il ritiro di Sinner). Le quote di Snai vedono però favorito il numero uno italiano, offerto vincente a 1,60, mentre il danese è visto a 2,30. Sinner avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,65 rispetto al classe 2003 a 2,15. Come riporta Agipronews, per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 in favore dell’altoatesino a 2,40, seguito dal 2-1 a 3,90. Nelle quote antepost per la vittoria del titolo, inoltre, Sinner è ora al comando a 2,25, davanti allo stesso Rune a 3,50.