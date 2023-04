Aprile 15, 2023

Montecarlo, 15 apr. (Adnkronos) – Andrej Rublëv è il primo finalista del torneo Atp 1000 di Montecarlo. Il russo in semifinale ha avuto la meglio in rimonta, dopo una lunga pausa causa pioggia, sullo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 in due ore e 7 minuti. Fra poco in campo nell’altra semifinale Jannik Sinner e Holger Rune.