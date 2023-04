Tennis: Atp Montecarlo, Rune batte Medvedev e vola in semifinale

Aprile 14, 2023

Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Holger Rune vola in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 19enne danese, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 17 minuti. Rune aspetta il vincente del derby azzurro tra Jannik Sinner, numero 8 del mondo e 7 del tabellone e Lorenzo Musetti, numero 21 del ranking e 16 del seeding, in campo tra pochi minuti.